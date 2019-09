Sanddiewe se dae getel

Diegene, wat bakkievragte vol sand onwettig by die Astonbaai-strand verwyder, se dae is getel – voortaan is ’n boete oortreders se voorland.

Regulasies, wat dié ‘sanddiewe’ verhoed om sand van strande te verwyder, sal binnekort deur die Kouga-munisipaliteit ingestel word.

Hierna staar ’n boete oortreders in die gesig.

Volgens ’n ontstelde inwoner, wat anoniem wil bly, is dit ’n jarelange probleem.

“Reuse sandduine reeds weggery. Plaaslike konstruksie- en plaveiselmaatskappye ry daag-liks bakkievragte seesand hier weg – die duine word behoorlik weggedra.

“Hulle ry tot by die duine – sodat hulle nie maklik van die pad gesien kan word nie – en laai dan die een vrag na die ander.

“Die sand, wat hulle nie ’n sent kos nie, word dan vir ’n aardige bedrag aan niksvermoedende inwoners verkoop.”

Daniël Benson, portefeuljeraadslid vir die Departement van Gemeenskapsdienste, sê: “Die Kouga-munisipaliteit is tans besig om die nodige bywette rakende omgewingsbestuur saam te stel.

“Sodra die bywette in plek is, sal boetes uitgereik word.

“As ’n tussentydse maatreël, beoog ons om ’n kennisgewingbord op die sit wat die verwydering van sand verbied. Die munisipaliteit sal oortreders ’n boete kan gee, omdat hulle ’n amptelike kennisgewing verontagsaam het – daarvoor maak die bywette reeds voorsiening.”

Volgens Benson sal die dorpswette vir stewige boetes voorsiening maak om voornemende oortreders af te skrik en in gerig te bring.

Die oprigting van kameras word ook oorweeg.

“Die munisipaliteit het tans nie die nodige mannekrag om alle openbare areas voltyds te monitor nie,” sê hy. “Ons het ’n goeie verhouding met die Astonbaai- en Paradysstrand- buurtwag wat help om ’n ogie oor dinge te hou. Ons vra ook dat lede van die publiek sulke oortredings by die munisipaliteit aanmeld.”

Daar is wel uitsonderings wat in ag geneem moet word: die probleemsand op die parkeerterrein kan amptelik deur die munisipaliteit verwyder en aangewend word, soos vir die lê van pypleidings en in die begraafplaas.

Benson sê die negatiewe impak wat algemene wegdra van sand op die omgewing se kusgebied het, is aansienlik.

“Duine is van groot belang: dit beskerm ons strande en kuslyn teen erosie, storms en vloede. Volgens die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur moet daar ’n impakstudie gedoen word indien meer as vyf kubieke meter sand, rots of klip binne 100m van die hoogwatermerk verwyder word.”

Inwoners kan oortredings aanmeld by 042 200 2200, of deur die Link-toep wat by Google Play of the App Store afgelaai kan word. Foto’s kan saam met die klagte ingedien word.

Kouga Express

Share this: Facebook

Twitter

More

Google

Pinterest



LinkedIn

Reddit



Tumblr