Kia Makietie Kareedouw weens Covid-19 uitgestel

Die Kia Makietie Kareedouw, wat op 5 en 6 Maart by die Paul Sauer sportgronde sou plaasvind, is deur die komiteelede van die fees uitgestel as gevolg van die COVID-19 pandemie en die tweede vlaag landswye infeksies.

Die makietie moes weens die pandemie en inperkingsregulasies uitgestel word.

“Hoewel ons graag in Maart wou fees vier in Kareedouw, is die gesondheidsgevare te groot,” sê komiteelid Wilna Moolman. “Dan is daar ook die voortgesette beperkigs op byeenkomste.

“Dié besluit is nie ligtelik geneem nie. Na samesprekings met al die betrokke partye, insluitende borge kykNET, Kwêla en Kia, is daar eenparig besluit dat `n fees in Maart `n te groot risiko inhou – vir inwoners, besoekers en kunstenaars.”

Daar sal vroeg in Februarie na alternatiewe datums vir die makietie gekyk word.