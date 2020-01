Die Kouga besigheidsforum is trots om die wenners bekend te maak van die “Lets light up Kouga” projek waar die forum met die Kouga munisipaliteit saamgespan het om die projek te kon loods.

Besighede is genader om in te skryf vir die kompetisie tydens Desember 2019 om te help om Kouga te verfraai. Die wenner was nie noodwendig net op liggies beoordeel nie maar ook kreatiwiteit.

Daar was soveel inskrywings dat die KBF en die Kouga munisipaliteit besluit het om weer die jaar so ‘n kompetisie te loods met nog groter pryse te wen.

Die wenners het almal advertensie spasie op sosiale media asook gedrukte media gewen,sertifikate en dan het die eerste plek ‘n pragtige wisseltrofee ontvang wat geskenk is deur die Agbare Burgemeester Horatio Hendriks se kantore.

